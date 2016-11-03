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Боевики пытались прорваться через позиции сил АТО в Луганской области

Боевики пытались прорваться через позиции сил АТО в Луганской области

Киев • УНН

 • 8286 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Диверсионно-разведывательная группа боевиков выполнила неудачную попытку прорваться через позиции сил АТО вблизи села Новозвановка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.

"Вчера вечером вблизи села Новозвановка Попаснянского района боевики спровоцировали боестолкновение с применением автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Вражеская диверсионно-разведывательная группа в количестве до 10 человек пыталась прорваться через наши боевые позиции. После получаса вооруженного противостояния, украинским воинам удалось подавить огневые точки врага и заставить окупантов отступить", - говорится в сообщении.

Также отметили, что в результате успешных действий украинских военных пострадали минимум трое боевиков.

Луганская ОГА отмечает, что в селе Новоалександровка обстрелы проводились из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме того, из реактивных систем "Град", САУ, 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия шесть раз открывался огонь по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское. В то же время из САУ и противотанковых гранатометов враг дважды обстрелял села Трехизбенка и Орехово-Донецкое Новоайдарского района", - говорится в сообщении.

В свою очередь на Станично-Луганском направлении боевики прицельно "били" из 82-миллиметровых минометов, БМП, гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

Как сообщал УНН, в Виноградном в результате обстрела боевиков повреждены четыре жилых дома и газопровод, в результате чего без газоснабжения остались около 600 домов.

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