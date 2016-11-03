Бойовики намагались прорватися через позиції сил АТО на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Диверсійно-розвідувальна група бойовиків виконала невдалу спробу прорватись через позиції сил АТО поблизу села Новозванівки. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
“Ввечері минулої доби поблизу села Новозванівка Попаснянського району бойовики спровокували бойове зіткнення із застосуванням автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Ворожа диверсійно-розвідувальна група у кількості до 10 осіб намагалася прорватися через наші бойові позиції. Після півгодини збройного протистояння українським воїнам вдалося подавити вогневі точки ворога та змусити окупантів відступити”, - йдеться у повідомленні.
Також зауважується, що в результаті успішних дій українських військових постраждало щонайменше троє бойовиків.
Луганська ОДА зазначає, що у селі Новоолександрівці обстріли проводились із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Крім того, з реактивних систем "Град“, САУ, 120-міліметрових і 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї шість разів відкривався вогонь по позиціях українських військовослужбовців поблизу села Кримське. У той же час із САУ та протитанкових гранатометів ворог двічі обстріляв села Трьохізбенка та Оріхове-Донецьке Новоайдарського району”, — йдеться у повідомленні.
У свою чергу на станично-луганському напрямку бойовики прицільно “били” з 82-міліметрових мінометів, БМП, гранатометів різних типів та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН, у Виноградному в результаті обстрілу бойовиків пошкоджено чотири житлові будинки та газопровід, внаслідок чого без газопостачання залишилися близько 600 будинків.