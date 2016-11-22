Боевики на донецком и луганском направлении использовали гранатометы - штаб

"На Донецком направлении Авдеевка попала под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия. На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Новоалександровку", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО.