Боевики на донецком и луганском направлении использовали гранатометы - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Незаконные вооруженные формирования с начала суток во время обстрелов позиций сил АТО использовали на донецком и луганском направлении гранатометы, минометы и стрелковое оружие, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Донецком направлении Авдеевка попала под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия. На Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку и Новоалександровку", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала суток боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО.