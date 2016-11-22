Бойовики на донецькому та луганському напрямку використовували гранатомети – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Незаконні збройні формування з початку доби під час обстрілів позицій сил АТО використовували на донецькому та луганському напрямку гранатомети, міномети та стрілецьку зброю, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“На Донецькому напрямку Авдіївка потрапила під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.На Луганському — з гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку та Новоолександрівку”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО.