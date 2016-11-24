Боевики на донецком направлении выпустили 36 минометных снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На донецком направлении за прошедшие сутки боевики обстреливали позиции украинских бойцов семь раз, выпустив 36 минометных снарядов. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Всего по нашим позициям враг выпустил 36 минометных снарядов. Все эти обстрелы произошли на светлодарской дуге. Таким образом, вчера на донецком направлении произошло семь вражеских обстрелов, в том числе три из тяжелого вооружения", - сообщил он.
Также, по словам А.Мотузяныка, боевые действия продолжаются в таких населенных пунктах, как: Луганское, Зайцево, Авдеевка, а также Шахта Бутовка.
"Вражеские обстрелы были длительными и достаточно мощными. Поэтому военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены открывать огонь", - сказал спикер.