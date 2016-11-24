Боевики на донецком направлении выпустили 36 минометных снарядов

"Всего по нашим позициям враг выпустил 36 минометных снарядов. Все эти обстрелы произошли на светлодарской дуге. Таким образом, вчера на донецком направлении произошло семь вражеских обстрелов, в том числе три из тяжелого вооружения", - сообщил он.

Также, по словам А.Мотузяныка, боевые действия продолжаются в таких населенных пунктах, как: Луганское, Зайцево, Авдеевка, а также Шахта Бутовка.

"Вражеские обстрелы были длительными и достаточно мощными. Поэтому военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены открывать огонь", - сказал спикер.