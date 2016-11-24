Бойовики на донецькому напрямку випустили 36 мінометних снарядів

“Усього по наших позиціях ворог випустив 36 мінометних снарядів. Всі ці обстріли відбулися на Світлодарській дузі. Таким чином, вчора на донецькому напрямку відбулося сім ворожих обстрілів, зокрема три з важкого озброєння”, — повідомив він.

Також, за словами О.Мотузяника, бойові дії тривають в таких населених пунктах, як: Луганське, Зайцеве, Авдіївка, а також Шахта Бутовка.

“Ворожі обстріли були тривалими і досить потужними. Тому військовослужбовці Збройних сил України були вимушені відкривати вогонь у відповідь”, — сказав речник.