Бойовики на донецькому напрямку випустили 36 мінометних снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На донецькому напрямку протягом минулої доби бойовики обстрілювали позиції українських бійців сім разів, випустивши 36 мінометних снарядів. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Усього по наших позиціях ворог випустив 36 мінометних снарядів. Всі ці обстріли відбулися на Світлодарській дузі. Таким чином, вчора на донецькому напрямку відбулося сім ворожих обстрілів, зокрема три з важкого озброєння”, — повідомив він.
Також, за словами О.Мотузяника, бойові дії тривають в таких населених пунктах, як: Луганське, Зайцеве, Авдіївка, а також Шахта Бутовка.
“Ворожі обстріли були тривалими і досить потужними. Тому військовослужбовці Збройних сил України були вимушені відкривати вогонь у відповідь”, — сказав речник.