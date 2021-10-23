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Боевики на Донбассе совершили обстрел украинских позиций: ранено двое военных

Киев • УНН

 • 13147 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В результате вражеского обстрела со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток", пишет УНН.

Боевики на Донбассе совершили обстрел украинских позиций: ранено двое военных

Цитата

"Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - сообщили в пресс-службе.

Детали

По данным ОТУ, после оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Сообщается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.

За прошедшие сутки, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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