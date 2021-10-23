Боевики на Донбассе совершили обстрел украинских позиций: ранено двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В результате вражеского обстрела со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток", пишет УНН.
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"Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения", - сообщили в пресс-службе.
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По данным ОТУ, после оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение, состояние их здоровья - удовлетворительное.
Сообщается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня.
За прошедшие сутки, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.