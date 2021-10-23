Бойовики на Донбасі здійснили обстріл українських позицій: поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В результаті ворожого обстрілу з боку збройних формувань РФ на Донбасі двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Про це інформує пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід", пише УНН.
Цитата
“Сьогодні, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“. В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
За даними ОТУ, після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу, стан їх здоров’я — задовільний.
Повідомляється, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.
Упродовж минулої доби, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.