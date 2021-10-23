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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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ООС: бойовики 13 разів порушили "режим тиші", є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Упродовж минулої доби, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

ООС: бойовики 13 разів порушили "режим тиші", є поранені

Деталі

Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

В бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Наші позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського ворожі збройні формування два рази вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік населених пунктів Лебединське та Новоселівка Друга російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох — задовільний”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.

Нагадаємо

Окупаційна влада в Донецьку послабили блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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