ООС: боевики 13 раз нарушили "режим тишины", есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня. За прошедшие сутки, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Наши позиции в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.
У Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Луганского враждебные вооруженные формирования два раза вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку населенных пунктов Лебединский и Новоселовка Вторая российско-оккупационные войска задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Зайцевой огонь открывался из стрелкового оружия.
“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевого травмирования. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
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