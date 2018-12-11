Боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В течение суток российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
"В течение суток российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что "... враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Опытное на Донецком направлении".
"Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельске, Славное, Северное - на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.
"В результате боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, с начала текущих суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).