Бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС, передає УНН.
"Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого мінськими угодами", - йдеться у повідомленні
У прес-центрі додали, що "...ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку".
"Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве, що на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Славне, Північне - на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
"Внаслідок бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - повідомили у прес-центрі.
Нагадаємо, з початку поточної доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС).