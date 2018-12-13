Боевики на Донбассе уже трижды обстреляли позиции ОС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска уже трижды обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, защитниками Украины зафиксировано 3 прицельные враждебные обстрелы", - сказал спикер.
По его словам, с 01:00 ночи, по направлению села Пикуза, российско-оккупационные войска вели получасовой обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитниках Гнутово, также оккупанты применили миномет калибра 82 мм.
Около 10:00 противник вел огонь из гранатометов вблизи Марьинки, и около 11:00 - из крупнокалиберных пулеметов в районе Красногоровки.
"Потерь среди украинских военных с начала текущих суток в результате боевых действий нет", - добавил Гуцуляк.
Как сообщал УНН, 12 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.