Боевики на Донбассе уже трижды обстреляли позиции ОС

"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, защитниками Украины зафиксировано 3 прицельные враждебные обстрелы", - сказал спикер.



По его словам, с 01:00 ночи, по направлению села Пикуза, российско-оккупационные войска вели получасовой обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитниках Гнутово, также оккупанты применили миномет калибра 82 мм.



Около 10:00 противник вел огонь из гранатометов вблизи Марьинки, и около 11:00 - из крупнокалиберных пулеметов в районе Красногоровки.



"Потерь среди украинских военных с начала текущих суток в результате боевых действий нет", - добавил Гуцуляк.



Как сообщал УНН, 12 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.