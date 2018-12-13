Бойовики на Донбасі вже тричі обстріляли позиції ОС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська вже тричі обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З опівночі, станом на 12:00, оборонцями України зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли", - сказав речник.
За його словами, з 01:00 ночі, з напрямку села Пікузи, російсько-окупаційні війська вели півгодинний обстріл з великокаліберних кулеметів по захисниках Гнутового, також окупанти застосували міномет калібру 82 мм.
Близько 10:00 ворог вів вогонь з гранатометів поблизу Мар’їнки, та близько 11:00 - з великокаліберних кулеметів у районі Красногорівки.
"Втрат серед українських військових від початку поточної доби внаслідок бойових дій немає", - додав Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, 12 грудня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню.