Боевики на Донбассе устроили облаву на автобусы в поисках призывников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Боевики на Донбассе проверяли автомобили и автобусы в поисках мужчин призывного возраста. Об этом со ссылкой на данные разведки во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"19-20 июля в населенных пунктах и на пунктах пропуска, находящихся на оккупированной территории, так называемые "правоохранительные" органы проводили проверку автомобильного транспорта и автобусов. Особое внимание уделялось лицам мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют опыт прохождения службы в силовых структурах", - сообщил Гуцуляк.
По данным разведки, полученная информация в дальнейшем заносилась в отдельную базу для использования во время проведения мобилизационных мероприятий.
"Мужчин опрашивали относительно цели поездки и пункта назначения, проверялись документы, удостоверяющие личность, наличие регистрации во временно оккупированных населенных пунктах, а мобильные телефоны изымались для проверки. Полученная в ходе проверки информация заносилась оккупантами в отдельную базу данных для последующего использования во время проведения мобилизационных мероприятий", - отметил он.
Напомним, российское командование на Донбассе принудительно привлекает мужчин в возрасте от 18 до 50 лет к прохождению военной службы.