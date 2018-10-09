Боевики на Донбассе планируют ввести электронные пропуска для контроля за населением - разведка

"В частности, блокпост вокруг населенных пунктов предусмотрено оборудовать централизованной системой персонального электронного учета. При этом для населения будут введены электронные пропуска, которые обеспечат оперативное применение ограничений выезда-въезда. В то же время, указанная система позволит выявлять "подозрительных лиц" на основании" автоматизированного анализа "истории перемещений для локализации проявлений не лояльного отношения населения к российскому оккупационного режима", - сказал он.



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Кроме того, по словам спикера, таким образом противник пытается улучшить учет местных жителей для призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск, усилить меры самовольного оставления российскими военнослужащими мест несения службы и обеспечить розыск и задержание дезертиров.



Напомним, российско-террористические группировки скрыто расширяют площадь заминованованних территорий. Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Гуцуляк.