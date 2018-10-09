Боевики на Донбассе планируют ввести электронные пропуска для контроля за населением - разведка

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Российское оккупационное командование скрыто усиливает контроль за перемещением населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В частности, блокпост вокруг населенных пунктов предусмотрено оборудовать централизованной системой персонального электронного учета. При этом для населения будут введены электронные пропуска, которые обеспечат оперативное применение ограничений выезда-въезда. В то же время, указанная система позволит выявлять "подозрительных лиц" на основании" автоматизированного анализа "истории перемещений для локализации проявлений не лояльного отношения населения к российскому оккупационного режима", - сказал он.

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Кроме того, по словам спикера, таким образом противник пытается улучшить учет местных жителей для призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск, усилить меры самовольного оставления российскими военнослужащими мест несения службы и обеспечить розыск и задержание дезертиров.

Напомним, российско-террористические группировки скрыто расширяют площадь заминованованних территорий. Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Гуцуляк.

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