Бойовики на Донбасі планують ввести електронні перепустки для контролю за населенням - розвідка

"Зокрема, блокпост навколо населених пунктів передбачено обладнати централізованою системою персонального електронного обліку. При цьому, для населення будуть введені електронні перепустки, які забезпечать оперативне застосування обмежень виїзду-в’їзду. Водночас, зазначена система дозволить виявляти "підозрілих осіб" на підставі "автоматизованого аналізу" історії переміщень для локалізації проявів не лояльного ставлення населення до російського окупаційного режиму", - сказав він.



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Крім того, за словами речника, у такий спосіб противник намагається покращити облік місцевих мешканців для призову на військову службу у складі російсько-окупаційних військ, посилити запобіжні заходи щодо самовільного залишення російськими військовослужбовцями місць несення служби та забезпечити розшук і затримання дезертирів.



Нагадаємо, російсько-терористичні угруповання приховано розширюють площу замінованованних територій. Про це на брифінгу у Києві повідомив речник Генеральної прокуратури України Дмитро Гуцуляк.