Бойовики на Донбасі планують ввести електронні перепустки для контролю за населенням - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Російське окупаційне командування приховано посилює контроль за переміщенням населення на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Зокрема, блокпост навколо населених пунктів передбачено обладнати централізованою системою персонального електронного обліку. При цьому, для населення будуть введені електронні перепустки, які забезпечать оперативне застосування обмежень виїзду-в’їзду. Водночас, зазначена система дозволить виявляти "підозрілих осіб" на підставі "автоматизованого аналізу" історії переміщень для локалізації проявів не лояльного ставлення населення до російського окупаційного режиму", - сказав він.
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Крім того, за словами речника, у такий спосіб противник намагається покращити облік місцевих мешканців для призову на військову службу у складі російсько-окупаційних військ, посилити запобіжні заходи щодо самовільного залишення російськими військовослужбовцями місць несення служби та забезпечити розшук і затримання дезертирів.
Нагадаємо, російсько-терористичні угруповання приховано розширюють площу замінованованних територій. Про це на брифінгу у Києві повідомив речник Генеральної прокуратури України Дмитро Гуцуляк.