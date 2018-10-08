Розвідка: в ОРДЛО бізнесменів змушують "здавати" працівників до лав бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Російське окупаційне командування проводить приховані заходи з примушення чоловічого населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей проходити військову службу у з’єднаннях і частинах 1 та 2 так званих армійських корпусів ЗС РФ, через проблеми з поповненням особового складу. Про це з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства Оборони Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"До кінця жовтня окупантами заплановано проведення чергового етапу зборів так званих резервістів. У зв’язку з цим російські окупаційні адміністрації шантажують місцевих приватних підприємців притягненням до відповідальності за працевлаштування осіб, які раніше не залучались до проходження так званої військової служби й ухиляються від підготовки у "резерві" російських окупаційних військ", - сказав він.
При цьому, за словами Гуцуляка, так звані військові комісаріати зобов’язали керівників підприємств на окупованих територіях забезпечити до 10 жовтня явку усіх працівників, які не брали участь у попередніх зборах резервістів у серпні цього року для проведення медкомісії та подальшого направлення на військово-навчальні збори.
"У такий спосіб противник намагається вирішити проблему поповнення особовим складом російських окупаційних військ у зимовий період", - повідомив речник.
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Нагадаємо, російсько-терористичні угруповання приховано розширюють площу замінованованних територій. Про це на брифінгу у Києві повідомив речник Генеральної прокуратури України Дмитро Гуцуляк.