Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции: трое военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Боевики в Донбассе осуществили обстрелы позиций украинских защитников. В результате трое военнослужащих получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку “Восток”.
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“Сегодня, 11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ с запрещенного оружия. В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что военнослужащие были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.
Дополнение
За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. С начала суток 11 сентября — 2 нарушения, 1 погибший, трое раненых.