Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції: троє військових отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Бойовики на Донбасі здійснили обстріли позицій українських захисників. В результаті троє військовослужбовців отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.
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“Сьогодні, 11 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ із забороненої зброї. У результаті ворожого обстрілу троє військовослужбовців отримали поранення середньої тяжкості”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що військовослужбовців було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу.
Доповнення
Протягом минулої доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Від початку доби 11 вересня — 2 порушення, 1 загиблий, троє поранених.