Боевики на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В течение текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции украинских войск, в том числе дважды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вильный.
Кроме того, боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Новолуганское.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции отечественных защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов вблизи поселка Опытное.
"В результате коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сообщили в пресс-центре.
Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Как сообщал УНН, в воскресенье, 3 февраля боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня.