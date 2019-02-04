Бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції українських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Протягом поточної доби противник чотири рази обстріляв позиції українських військ, у тому числі двічі із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” найманці обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
Крім того, бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” злочинці обстріляли позиції вітчизняних захисників з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів поблизу селища Опитне.
“Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав”, — повідомили у прес-центрі.
Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
Як повідомляв УНН, у неділю, 3 лютого бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.