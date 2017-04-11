Боевики на некоторых направлениях восстановили применение 122-мм артсистем - разведка

“На волновахском и мариупольском направлениях противником восстановлено применения 122-мм артиллерийских систем. В то же время соблюдение силами АТО режима прекращения огня противник использует для усиления своих позиций вдоль линии соприкосновения путем пополнения боеприпасов и других видов материально-технического обеспечения, укрепления существующих и оборудования новых фортификационных сооружений, в том числе для тяжелой бронированной техники”, — сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики “ЛНР” подают рапорты на увольнение.