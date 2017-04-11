Боевики на некоторых направлениях восстановили применение 122-мм артсистем - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Российские оккупационные войска не выполняют очередные договоренности о прекращении огня и наращивают интенсивность обстрелов позиций сил АТО. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
“На волновахском и мариупольском направлениях противником восстановлено применения 122-мм артиллерийских систем. В то же время соблюдение силами АТО режима прекращения огня противник использует для усиления своих позиций вдоль линии соприкосновения путем пополнения боеприпасов и других видов материально-технического обеспечения, укрепления существующих и оборудования новых фортификационных сооружений, в том числе для тяжелой бронированной техники”, — сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, боевики “ЛНР” подают рапорты на увольнение.