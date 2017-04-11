Бойовики на деяких напрямках відновили застосування 122-мм артсистем - розвідка

“На волноваському та маріупольському напрямках противником відновлено застосування 122-мм артилерійських систем. Водночас дотримання силами АТО режиму припинення вогню противник використовує для посилення своїх позицій вздовж лінії зіткнення шляхом поповнення боєзапасів та інших видів матеріально-технічного забезпечення, укріплення існуючих та обладнання нових фортифікаційних споруд, у тому числі для важкої броньованої техніки”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовики “ЛНР” подають рапорти на звільнення.