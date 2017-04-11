Бойовики на деяких напрямках відновили застосування 122-мм артсистем - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Російські окупаційні війська не виконують чергові домовленості про припинення вогню та нарощують інтенсивність обстрілів позицій сил АТО. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“На волноваському та маріупольському напрямках противником відновлено застосування 122-мм артилерійських систем. Водночас дотримання силами АТО режиму припинення вогню противник використовує для посилення своїх позицій вздовж лінії зіткнення шляхом поповнення боєзапасів та інших видів матеріально-технічного забезпечення, укріплення існуючих та обладнання нових фортифікаційних споруд, у тому числі для важкої броньованої техніки”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, бойовики “ЛНР” подають рапорти на звільнення.