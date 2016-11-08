Боевики с начала суток 22 раза обстреляли позиции сил АТО

"С полуночи и до 18.00 в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 22 случая открытия огня по позициям сил АТО", - говорится в сообщении.

По информации штаба, больше всего незаконные вооруженные формирования обстреливали наши позиции на мариупольском направлении, а именно боевики совершили 13 обстрелов.

"В районах Широкино, Марьинки и Водяного боевики использовали стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы. Кроме Широкино, нарушая Минские договоренности, противник обстреливал наши позиции с 120 мм минометов в районе Степного, Березовой и Красногоровки. Вблизи Лебединского зафиксировано применение минометов 82 калибра ", - сообщили в штабе.

Зато на луганском направлении, по данным штаба, зафиксировано 6 вооруженных провокаций.

"В районе Балки-Кошарной - огонь из вооружения БМП. Неподалеку Крымского противник использовал минометы 82 калибра. Новоалександровку обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в Желтом и Станицы-Луганской фиксировались выстрелы из гранатометов ", - добавили в штабе.

Меньше боевики нарушали режим тишины в донецком направлении. Там они провели 3 обстрелы.

Отмечается, в сторону сил АТО в районе Луганского стреляли из минометов калибра 82 и 120 мм. Также здесь российские оккупационные войска открывали огонь из вооружения БМП, а в Авдеевке - из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в Авдеевской "промзоне" два враждебных обстрелы продолжались более 4 часов .