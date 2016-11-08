Бойовики із початку доби 22 рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 22 обстріли українських позицій в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З опівночі і до 18.00 в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 22 випадки відкриття вогню по позиціях сил АТО”, — йдеться в повідомленні.
За інформацією штабу, найбільше незаконні збройні формування обстрілювали наші позиції на маріупольському напрямку, а саме бойовики здійснили 13 обстрілів.
“В районах Широкиного, Мар’їнки та Водяного бойовики використовували стрілецьку зброю, гранатомети і кулемети. Окрім Широкиного, порушуючи Мінські домовленості, противник обстрілював наші позиції зі 120 мм мінометів в районі Степного, Березового та Красногорівки. Поблизу Лебединського зафіксовано застосування мінометів 82 калібру”, — повідомили у штабі.
Натомість, на луганському напрямку, за даними штабу, зафіксовано 6 збройних провокацій.
“В районі Балки-Кошарної — вогонь з озброєння БМП. Неподалік Кримського противник використав міномети 82 калібру. Новоолександрівку обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а в Жовтому і Станиці-Луганській фіксувалися постріли з гранатометів”, — додали у штабі.
Найменше бойовики порушували режим тиші на донецькому напрямку. Там вони здійснили 3 обстріли.
Зазначається, в бік сил АТО в районі Луганського стріляли з мінометів калібру 82 та 120 мм. Також тут російські окупаційні війська відкривали вогонь з озброєння БМП, а в Авдіївці — з гранатометів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, в Авдіївській "промзоні" два ворожі обстріли тривали понад чотири години.