Боевики "ДНР" распространяют среди населения слухи о наступлении ВСУ в марте - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Боевики "ДНР" сознательно искажают принятый закон Украины об реинтеграции Донбасса и распространяют среди населения дезинформацию о запланированном на март наступлении Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупационные администрации продолжают наращивать масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий. В частности, речь идет о манипулировании вокруг Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Среди населения оккупированных районов распространяется искаженная информация о подготовке к наступательным действиям в марте этого года”, — сказал Д.Гуцуляк.
По его словам, на подкрепление такой дезинформации руководством так называемого “МВД ДНР” издано распоряжение о проведении соответствующих мероприятий, в том числе планов эвакуации, создание запасов горюче-смазочных материалов и провизии.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военный погиб, еще один получил тяжелые ранения.