Бойовики "ДНР" поширюють серед населення чутки про наступ ЗСУ у березні - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Бойовики "ДНР" свідомо викривлюють ухвалений закон України щодо реінтеграції Донбасу і поширюють серед населення дезінформацію про запланований на березень наступ Збройних Сил України. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупаційні адміністрації продовжують нарощувати масштаби антиукраїнських пропагандистських заходів. Зокрема, йдеться щодо маніпулювання навколо Закону про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Серед населення окупованих районів розповсюджується викривлена інформація про підготовку до наступальних дій у березні цього року”, — сказав Д.Гуцуляк.
За його словами, на підкріплення такої дезінформації керівництвом так званого "МВС ДНР" видано розпорядження про проведення відповідних заходів, зокрема планів евакуації, створення запасів паливно-мастильних матеріалів та провізії.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції один військовий загинув, ще один зазнав важкого поранення.