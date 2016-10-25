Боевики 40 раз обстреляли позиции украинских войск в зоне АТО

Отметим, что на Мариупольском направлении состоялось 24 случая нарушения режима прекращения огня.

"В Гнутово, Водяное и Гранитном боевики совершили обстрелы против сил АТО из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в районах Красногоровки, Марьинки, Павлополь противник открыл огонь из зенитных установок, пулеметов, минометов калибра 82мм. Вблизи Широкино обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины продолжались с минометов калибров 120 мм и 82мм, гранатометов, стрелкового оружия ", - говорится в сообщении штаба.

На Донецком направлении состоялось 13 случаев открытия огня в сторону украинских позиций.

"По защитниках Луганского обстрелы продолжались из пулеметов. В районе Зайцевого оккупанты нарушили режим тишины из минометов 120 калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в Авдеевке, кроме этого, боевики применили против украинских воинов ствольную артиллерию калибра 122мм ", - продолжают в пресс-службе.

На Луганском направлении зафиксировано 3 провокации против сил АТО.

"В районе Новоалександровки российско-оккупационные войска использовали пулеметы, минометы калибра 82мм, а в Станице Луганской по украинским воинам огонь вели вражеские снайперы и гранатометчики", - добавили в пресс-центре.