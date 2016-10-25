Бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військ у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, повідомляє УНН з посиланням на дані прес-центру штабу АТО.
Зазначимо, що на Маріупольському напрямку відбулось 24 випадки порушення режиму припинення вогню.
“У Гнутовому, Водяному та Гранітному бойовики здійснили обстріли проти сил АТО з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в районах Красногорівки, Мар’їнки, Павлопіля противник відкрив вогонь із зенітних установок, кулеметів, мінометів калібру 82мм. Поблизу Широкіного обстріли укріплень Збройних Сил України тривали з мінометів калібрів 120мм та 82мм, гранатометів, стрілецької зброї,” — йдеться у повідомленні штабу.
На Донецькому напрямку відбулось 13 випадків відкриття вогню в бік українських позицій.
“По захисниках Луганського обстріли тривали з кулеметів. В районі Зайцевого окупанти порушили режим тиші з мінометів 120 калібру, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Авдіївці, окрім цього, бойовики застосували проти українських воїнів ствольну артилерію калібру 122мм,” — продовжують у прес-службі.
На Луганському напрямку зафіксовано 3 провокації проти сил АТО.
“В районі Новоолександрівки російсько-окупаційні війська використовували кулемети, міномети калібру 82мм, а у Станиці Луганській по українських воїнах вогонь вели ворожі снайпери та гранатометники,” — додали у прес-центрі.