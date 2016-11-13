Боевика "Оплота" по кличке Джо приговорили к трем годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Апелляционный суд Донецкой области приговорил к трем годам лишения свободы бывшего боевика "Оплота". Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Апелляционный суд Донецкой области приговорил к 3 годам лишения свободы бывшего боевика незаконного вооруженного формирования так называемого "Оплота" по кличке Джо. Он находился в рядах врага с ноября 2014 года и по февраль 2015 года. Боевик патрулировал улицы Донецка, охранял склады противника. В конце февраля 2014 г. он покинул ряды врага и вернулся в Мирноград, где был задержан оперативниками СБУ", - сообщил он.