Бойовика "Оплоту" на прізвисько Джо засудили до трьох років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Апеляційний суд Донецької області засудив до трьох років позбавлення волі колишнього бойовика "Оплоту". Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Апеляційний суд Донецької області засудив до 3 років позбавлення волі колишнього бойовика незаконного збройного формування так званого „Оплот“ на прізвисько Джо. Він перебував у лавах ворога із листопада 2014 року і по лютий 2015 року. Бойовик патрулював вулиці Донецька, охороняв склади противника. Наприкінці лютого 2014 року він залишив лави ворога і повернувся до Мирнограда, де був затриманий оперативниками СБУ”, — повідомив він.