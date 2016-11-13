Бойовика "Оплоту" на прізвисько Джо засудили до трьох років ув'язнення

“Апеляційний суд Донецької області засудив до 3 років позбавлення волі колишнього бойовика незаконного збройного формування так званого „Оплот“ на прізвисько Джо. Він перебував у лавах ворога із листопада 2014 року і по лютий 2015 року. Бойовик патрулював вулиці Донецька, охороняв склади противника. Наприкінці лютого 2014 року він залишив лави ворога і повернувся до Мирнограда, де був затриманий оперативниками СБУ”, — повідомив він.