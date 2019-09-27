Боевика международной наркогруппировки задержали на админгранице с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Правоохранители задержали одного из активных членов “силового блока” международной наркогруппировки “Химпром”. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Правоохранители задержали боевика в пункте пропуска “Каланчак” на административной границе со временно аннексированным Крымом. Злоумышленник пытался сбежать на полуостров для избежания уголовной ответственности.
Ранее было установлено, что задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности через поджог квартир и обстрелы частных домов из гранатометов.
По информации спецслужбы, после “карантина” в Крыму организаторы планировали вернуть злоумышленника к активной деятельности в интересах наркосиндиката. Сейчас боевику объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.
Напомним, в Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на производстве и сбыте крупных партий наркотических средств и психотропных веществ.