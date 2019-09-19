На Закарпатті СБУ викрила діяльність організованого наркоугруповання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Закарпатській області Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві та збуті великих партій наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Встановлено, що до складу групи входять 12 мешканців регіону, серед яких колишній працівник МВС. Зловмисники налагодили оптове виготовлення гашишу, марихуани та амфетаміну в нарколабораторіях, які облаштували у власних помешканнях. Готовий „товар“ вони продавали на території Тячівського, Ужгородського та Мукачівського районів”, — йдеться в повідомленні.
За місцем проживання правоохоронці затримали дев’ять учасників угруповання. У помешканнях наркоділків вилучено наркотичні засоби та прекурсори на загальну суму понад 500 тисяч гривень, за цінами “чорного ринку”.
“Також виявлено автомат Калашникова, пістолети Парабеллум та Сталкер, нарізну зброю Форт-202, велику кількість набоїв, 11 тисяч доларів США, 10 тисяч євро та 70 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.
Вирішується питання щодо повідомлення 12 учасникам організованого угруповання підозри в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
“Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, у Дніпрі поліція викрила злочинну групу з 5-ти осіб, яка займалася виготовленням та збутом “метамфетаміну”.