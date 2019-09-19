На Закарпатье СБУ пресекла деятельность организованной наркогруппировки

“Установлено, что в состав группы входят 12 жителей региона, среди которых бывший работник МВД. Злоумышленники наладили оптовое изготовление гашиша, марихуаны и амфетамина в нарколабораторию, которые обустроили в собственных домах. Готовый „товар“ они продавали на территории Тячевского, Ужгородского и Мукачевского районов”, — говорится в сообщении.

По месту жительства правоохранители задержали девять участников группировки. В помещениях наркодельцов изъяты наркотические средства и прекурсоры на общую сумму более 500 тысяч гривен по ценам “черного рынка”.

“Также обнаружен автомат Калашникова, пистолеты Парабеллум и Сталкер, нарезное оружие Форт-202, большое количество патронов, 11 тысяч долларов США, 10 тысяч евро и 70 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение 12 участникам организованной группировки подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

“Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре полиция разоблачила преступную группу из 5-ти человек, которая занималась изготовлением и сбытом “метамфетамина”.