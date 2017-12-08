Боевика "ДНР" в Днепропетровской области приговорили к пожизненному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Суд признал виновным по шести статьям уголовного кодекса мужчину, который участвовал в террористической организации “ДНР”. Ему избрано наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
Отмечается, что мужчина уже был судим. После освобождения из мест лишения свободы он присоединился к террористической организации “ДНР”.
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Установленно, что в декабре этого года мужчина, выполняя диверсионно-разведывательное задание в Донецкой области, незаконно завладел автомобилем местного жителя, после чего застрелил владельца авто и его жену.
“Возвращаясь на территорию, подконтрольную так называемой „ДНР“, обвиняемый встретил патруль Государственной пограничной службы Украины. Во время проверки документов подсудимый совершил четыре выстрела в голову пограничника из пистолета Макарова. Злоумышленник выполнил все действия, направленные на убийство военнослужащего, однако последнему была вовремя оказана медицинская помощь”, — говорится в сообщении.
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Также правоохранители зафиксировали факт хранения и передачи террористам оружия и боеприпасов.
Мужчину признали виновным в умышленном убийстве; законченном покушении на убийство военнослужащего; создании террористической организации; незаконном завладении транспортным средством; незаконном приобретении, ношении, хранении и передаче огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.
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“Суд согласился с позицией обвинения, которое поддерживалось прокуратурой Днепропетровской области и назначил злоумышленнику наказание в виде пожизненного лишения свободы”, — сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Донецкой области сотрудники СБУ задержали депутата райсовета по подозрению в организации незаконного референдума.