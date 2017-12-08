Бойовика "ДНР" на Дніпропетровщині засудили до довічного ув'язнення

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Суд визнав винним за шістьма статтями кримінального кодексу чоловіка, який брав участь у терористичній організації “ДНР”. Йому обрано покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.