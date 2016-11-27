Боевое столкновение произошло в зоне АТО на мариупольском направлении

"Вечером между Славным и Оленивкой произошло боевое столкновение между силами АТО и оккупантами. Бой длился один час. В Марьинке в начале и в конце суток произошел ряд перестрелок между украинскими войсками и противником. В Новотроицком зафиксировали вражеский снайперский огонь", - сказал А.Мотузянык.

По его словам, боевики резко увеличили количество и плотность обстрелов из тяжелого вооружения на приморских рубежах. По позициям сил АТО было выпущено почти 200 минометных и 40 артиллерийских снарядов. Наиболее интенсивный огонь велся вчера утром - между 8-ю и 12 часами дня.

"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении зафиксировали 26 вражеских обстрелов, в том числе 16 - из тяжелого вооружения, 1 боевое столкновение", - сказал А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, боевики за прошлые сутки выпустили по позициям сил АТО в Авдеевке 16 минометных снарядов.