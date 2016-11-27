Бойове зіткнення сталося в зоні АТО на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку між Славним та Оленівкою відбулося одногодинне бойове зіткнення. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Надвечір між Славним та Оленівкою відбулося бойове зіткнення між силами АТО й окупантами. Бій тривав 1 годину. У Мар’їнці на початку та в кінці доби відбулася низка перестрілок між українськими військами та противником. У Новотроїцькому зафіксовано ворожий снайперський вогонь”, — сказав О.Мотузяник.
За його словами, бойовики різко збільшили кількість і щільність обстрілів з важкого озброєння на приморських рубежах. По позиціях сил АТО було випущено майже 200 мінометних і 40 артилерійських снарядів. Найбільш інтенсивний вогонь вівся вчора вранці — між 8-ю та 12-ю годиною дня.
“Всього за минулу добу на маріупольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, зокрема 16 — з важкого озброєння, 1 бойове зіткнення”, — сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, бойовики минулої доьи випустили по позиціях сил АТО в Авідївці 16 мінометних снарядів.