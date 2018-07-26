Боец Нацгвардии продавал оружие из зоны боевых действий

"Правоохранители установили, что контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов в столице. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за пятьдесят тысяч гривен. В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Операция по разоблачению противоправных действий контрактника Нацгвардии проводилась совместно с военной прокуратурой.

Напомним, ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новое оружие российского производства.