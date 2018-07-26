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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31939 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96627 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121667 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129353 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167949 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152927 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140756 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130404 просмотра

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7 марта, 08:52 • 180407 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118319 просмотра

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Боец Нацгвардии продавал оружие из зоны боевых действий

Боец Нацгвардии продавал оружие из зоны боевых действий

Киев  •  УНН

 • 9254 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве военнослужащего одного из подразделений Национальной гвардии на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов в столице. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за пятьдесят тысяч гривен. В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Операция по разоблачению противоправных действий контрактника Нацгвардии проводилась совместно с военной прокуратурой.

Напомним, ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новое оружие российского производства.

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