Боєць Нацгвардії продавав зброю із зони бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Києві військовослужбовця одного з підрозділів Національної гвардії на незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що контрактник продавав військові засоби ураження, які привозив з району проведення операції Об’єднаних Сил”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації чоловіком зброї та боєприпасів у столиці. Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з автомобільних стоянок під час збуту пістолета марки Глок-19 за п’ятдесят тисяч гривень. В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили три гранатомети РПГ-18 та РПГ-22, десять гранат Ф-1 та РГД-5, пістолет марки Сафарі, понад півтори тисячі набоїв калібру 7,62 мм, магазини для автоматів та кулеметів.
Слідчі СБУ оголосили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Операція з викриття протиправних дій контрактника Нацгвардії проводилась спільно з військовою прокуратурою.
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