"Бостон" обыграл "Филадельфию" в матче-открытии сезона НБА

Первые очки сезона набрал центровой "Севентисиксерс" Джоэль Ембид, который реализовал передачу под кольцо от Бена Симмонса. За "Селтикс" первые очки в сезоне набрал Джейсон Тэйтум. При счете 8:4 в пользу гостей, "кельты" ответили рывком 10:0, однако к концу первого отрезка позволили сопернику выровнять положение - 21:21.



Рывок на старте следующего промежутка позволил захватить лидерство "Бостону" (30:21) и не отдать его до финального свистка - 105:87.



За победителей 21 очко набрал Тэйтум, 16 + 10 подборов добавил Моррис, 12 принес Браун. В "Филадельфии" 23 + 10 подборов имеет Ембиид, 19 очков, 15 подборов и 8 передач совершил Симмонс.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборные Украины вышли в четвертьфинал ЧМ по баскетболу 3х3 среди 23-летних



Также отметим возвращение на паркет после тяжелой травмы и летнего перерыва форварда "Селтикс" Гордона Хейворда, который принес коллектив 7 очков.