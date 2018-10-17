"Бостон" обыграл "Филадельфию" в матче-открытии сезона НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В первом поединке регулярного чемпионата НБА "Бостон Селтикс" принимал на своем паркете игроков "Филадельфии Севентисиксерс", передает корреспондент УНН.
Первые очки сезона набрал центровой "Севентисиксерс" Джоэль Ембид, который реализовал передачу под кольцо от Бена Симмонса. За "Селтикс" первые очки в сезоне набрал Джейсон Тэйтум. При счете 8:4 в пользу гостей, "кельты" ответили рывком 10:0, однако к концу первого отрезка позволили сопернику выровнять положение - 21:21.
Рывок на старте следующего промежутка позволил захватить лидерство "Бостону" (30:21) и не отдать его до финального свистка - 105:87.
За победителей 21 очко набрал Тэйтум, 16 + 10 подборов добавил Моррис, 12 принес Браун. В "Филадельфии" 23 + 10 подборов имеет Ембиид, 19 очков, 15 подборов и 8 передач совершил Симмонс.
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Также отметим возвращение на паркет после тяжелой травмы и летнего перерыва форварда "Селтикс" Гордона Хейворда, который принес коллектив 7 очков.