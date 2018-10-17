"Бостон" обіграв "Філадельфію" у матчі-відкритті сезону НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У першому поєдинку регулярного чемпіонату НБА "Бостон Селтікс" приймав на власному паркеті гравців "Філадельфії Севентісіксерс", передає кореспондент УНН.
Перші очки сезону набрав центровий "Севентісіксерс" Джоель Ембід, який реалізував передачу під кільце від Бена Сіммонса. За "Селтікс" перші бали в сезоні набрав Джейсон Тейтум. За рахунку 8:4 на користь гостей, "кельти" відповіли ривком 10:0, проте до кінця першого відрізку дали змогу супернику вирівняти становище – 21:21.
Ривок на старті наступного проміжку дозволив захопити лідерство "Бостону" (30:21) і не віддати його до фінального свистку – 105:87.
За переможців 21 очко набрав Тейтум, 16 + 10 підбирань додав Морріс, 12 приніс Браун. У "Філадельфії" 23 + 10 підбирань має Ембіід, 19 очок, 15 підбирань і 8 передач здійснив Сіммонс.
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Також відзначимо повернення на паркет після важкої травми і річної перерви форварда "Селтікс" Гордона Хейворда, який приніс колектив 7 очок.