"Бостон" обіграв "Філадельфію" у матчі-відкритті сезону НБА

Перші очки сезону набрав центровий "Севентісіксерс" Джоель Ембід, який реалізував передачу під кільце від Бена Сіммонса. За "Селтікс" перші бали в сезоні набрав Джейсон Тейтум. За рахунку 8:4 на користь гостей, "кельти" відповіли ривком 10:0, проте до кінця першого відрізку дали змогу супернику вирівняти становище – 21:21.



Ривок на старті наступного проміжку дозволив захопити лідерство "Бостону" (30:21) і не віддати його до фінального свистку – 105:87.



За переможців 21 очко набрав Тейтум, 16 + 10 підбирань додав Морріс, 12 приніс Браун. У "Філадельфії" 23 + 10 підбирань має Ембіід, 19 очок, 15 підбирань і 8 передач здійснив Сіммонс.



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Також відзначимо повернення на паркет після важкої травми і річної перерви форварда "Селтікс" Гордона Хейворда, який приніс колектив 7 очок.