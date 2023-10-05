Боррель об обстреле села Гроза: "руководство россии, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности"
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УН. Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сделал заявление и осудил российскую атаку по селу Гроза на Харьковщине. Он отметил, что это еще одна ужасная атака против ни в чем невинных мирных жителей, передает УНН.
Цитата
«Нет никаких признаков ослабления террора России против мирного населения Украины, и сегодня он достиг очередной страшной отметки. В результате атаки на кафе и продуктовый магазин в поселке Гроза в Купянском районе Харьковской области погибли по меньшей мере 50 человек, в том числе ребенок, многие получили ранения», — говорится в сообщении.
Детали
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что удар по деревне Гроза — это еще одна ужасная атака против ни в чем не повинных мирных жителей, в дополнение к продолжающимся ежедневным неизбирательным атакам России вблизи линии фронта — ранее сегодня Россия атаковала больницу в Бериславе на Херсонщине.
Цитата
«Преднамеренные нападения на мирных жителей — это военные преступления. Руководство России, все командиры, исполнители и соучастники этих зверств будут привлечены к ответственности. Военные преступления не останутся безнаказанными», — добавил верховный представитель Европейского союза.
Он также подчеркнул, что ЕС высоко ценит силу, мужество и стойкость украинского народа. ЕС твердо солидарен с Украиной и будет и дальше оказывать ей поддержку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар рф по селу Гроза: в кафе поминали военного, его семья погибла от удара российской ракеты
Дополнение
Ракетный удар России по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.
На Харьковщине объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза, унесшего жизни 51 человека.