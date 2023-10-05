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Боррель про обстріл села Гроза: "керівництво росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності"

Боррель про обстріл села Гроза: "керівництво росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності"

Київ • УНН

 • 1033527 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зробив заяву і засудив російську атаку по селу Гроза на Харківщині. Він зазначив, що це ще одна жахлива атака проти ні в чому не винних мирних жителів, передає УНН.

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«Немає жодних ознак ослаблення терору Росії проти мирного населення України, і сьогодні він досяг чергової страшної позначки. Унаслідок атаки на кафе і продуктовий магазин у селищі Гроза в Куп'янському районі Харківської області загинуло щонайменше 50 осіб, зокрема дитина, багато хто дістав поранення», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що удар по селу Гроза — це ще одна жахлива атака проти ні в чому не винних мирних жителів, на додачу до триваючих щоденних невибіркових атак Росії поблизу лінії фронту — раніше сьогодні Росія атакувала лікарню в Бериславі на Херсонщині.

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«Навмисні атаки проти мирних жителів — це військові злочини. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності. Військові злочини не залишаться безкарними», — додав Верховний представник Європейського союзу.

Він також наголосив, що ЄС високо цінує силу, мужність і стійкість українського народу. ЄС твердо солідарний з Україною і буде й надалі надавати їй підтримку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Удар рф по селу Гроза: у кафе поминали військового, його родина загинула від удару російської ракети

Доповнення

Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.

На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза, який забрав життя 51 людини.

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