Боррель про обстріл села Гроза: "керівництво росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності"

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«Немає жодних ознак ослаблення терору Росії проти мирного населення України, і сьогодні він досяг чергової страшної позначки. Унаслідок атаки на кафе і продуктовий магазин у селищі Гроза в Куп'янському районі Харківської області загинуло щонайменше 50 осіб, зокрема дитина, багато хто дістав поранення», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель наголосив, що удар по селу Гроза — це ще одна жахлива атака проти ні в чому не винних мирних жителів, на додачу до триваючих щоденних невибіркових атак Росії поблизу лінії фронту — раніше сьогодні Росія атакувала лікарню в Бериславі на Херсонщині.

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«Навмисні атаки проти мирних жителів — це військові злочини. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності. Військові злочини не залишаться безкарними», — додав Верховний представник Європейського союзу.

Він також наголосив, що ЄС високо цінує силу, мужність і стійкість українського народу. ЄС твердо солідарний з Україною і буде й надалі надавати їй підтримку.

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Доповнення

Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.

На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза, який забрав життя 51 людини.