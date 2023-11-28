Боррель надеется на завершение 12-го пакета санкций ЕС против рф в декабре

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что работа над 12-м пакетом санкций ЕС против россии завершится в декабре. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.

Сегодня я выразил Дмитрию Кулебе нашу решительную приверженность продолжать поддерживать Украину. (...) Финализируется 12-й пакет санкций, я представил его министрам, COREPER обсуждает детали, я надеюсь, что он будет одобрен в ближайшее время, чтобы вынести его на рассмотрение Совета (ЕС), Совета (ЕС) на уровне министров иностранных дел в декабре - сказал Боррель.

При этом глава дипломатии ЕС отметил, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, "мы не забываем, что происходит в Украине". Хотя и заметил, что "конечно, россия пытается использовать трагедию в секторе Газа" и надеется на отвлечение внимания мира.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией представил предложения по 12-му пакету санкций против россии 14 ноября.