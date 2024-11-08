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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель анонсировал визит в Украину

Боррель анонсировал визит в Украину

Киев  •  УНН

11:59 • 115 просмотра

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ближайшие дни посетит Украину. Он отметил важность единства ЕС и необходимости наращивания собственного потенциала независимо от США.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал свой визит в Украину «в ближайшие дни». Об этом он сказал журналистам в пятницу, прибыв на неформальный саммит ЕС в Будапеште, пишет УНН.

Детали

«Я упорно работал в последние годы, чтобы заставить европейцев понять, что мир является сложным местом, где вам приходится сталкиваться с реальными опасностями. Я сказал: «Европа в опасности» три года назад. Теперь понятно, что в этом новом транзакционном мире, чтобы противостоять этим вызовам, европейцы должны быть более объединенными. Это мое слово. В ближайшие дни собираюсь поехать в Украину. Я хочу поехать в Украину в ближайшие дни, чтобы увидеть с украинскими властями, как мы можем продолжать их поддерживать - потому что мы должны продолжать их поддерживать», - сказал Боррель.

«В любом случае, мы не можем передавать на аутсорсинг наши возможности действий. Что бы ни происходило в Соединенных Штатах, мы имеем свои интересы, имеем свои ценности. Безусловно, Соединенные Штаты являются нашим важнейшим партнером. Это факт. Исторический, культурный и экономический факт. Нравится нам это или нет, Соединенные Штаты - наш важнейший партнер, экономически, политически, культурно, лингвистически. История выстроила связи между нами. Экономические [связи] также являются очень важным вопросом, который не изменится - мы не хотим его менять. Мы хотим продолжать быть сильным партнером Соединенных Штатов, но мы должны наращивать свой собственный потенциал. [Если мы] раздроблены и разделены, мы не сможем этого сделать. [Несмотря на] то, что происходит в других домах, мы должны продолжать работать в нашем доме. Рецепт будущего Европейского Союза - единство - я хочу настоять на этом, чтобы противостоять любым вызовам. Конечно, тот факт, что Соединенные Штаты избрали президента, который будет иметь конкретные идеи относительно важнейших сценариев в мире - по Украине, на Ближнем Востоке, по отношениям с Китаем - требует, чтобы европейцы имели четкое понимание своей миссии. Их миссия - важнейшая миссия - построить Европу как силу, как суверенное образование. Способное действовать, не передавая нашу безопасность на аутсорсинг кому-либо. Никто другой не позаботится о нашей безопасности», - указал при этом глава дипломатии ЕС.

При этом он подчеркнул, что «[агрессивная война России против] Украины - проблема не только для европейцев; это проблема международной безопасности и соблюдения законов. Это то, что нужно учесть в нашей позиции в отношении любого - конечно, включая Соединенные Штаты. Мы являемся партнерами, принимая во внимание суверенитет и независимость Украины, и нам придется продолжать это делать».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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