Бориспольская полиция получила от ЕС оборудования на миллион гривен

Национальная полиция Украина и Консультативная миссия ЕС объявили о пилотном проекте по уголовным расследований на базе Бориспольского отдела полиции, который призван упростить работу полиции и повысить эффективность раскрытия преступлений. На практике этот проект будет означать объединение функций оперативников и следователей под единое подчинение.

Эксперты КМЕС уже начали наблюдать за ходом пилотного проекта в Борисполе, где на прошлой неделе был проведен тренинг для правоохранителей относительно использования специализированного криминалистического оборудования. В продолжение сотрудничества миссия передала Бориспольском отдела полиции компьютерное и криминалистическое оборудование, а также баллистические наборы и принтеры на общую сумму более 35 тыс. евро (1 млн грн).

В ведомстве пояснили, что за сбор доказательств при расследовании уголовных дел сейчас в НПУ отвечают оперативники, работающие на месте совершения преступления, и следователи, которые ведут расследование, формируют дело, превращая оперативные данные на доказательную базу.

"Стандартная практика в странах ЕС - один следователь, который совмещает функции оперативника и следователя. Однако, в Украине оперативники и следователи нередко работают под разным подчинением. Как следствие, из-за нехватки координации и коммуникаций между ними страдает эффективность проведения расследований", - говорится в сообщении.

Пилотный проект получил полную поддержку от прокуратуры Киевской области, которая также играет важную роль в проведении уголовных расследований. Через полгода планируется провести анализ результатов реализации проекта.

Как сообщал УНН, Украина ожидает получить 600 млн евро от ЕС с 3 по 7 апреля.