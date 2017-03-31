Бориспільська поліція отримала від ЄС обладнання на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Консультативна місія Європейського союзу передала Бориспільському відділу поліції комп’ютерне та криміналістичне обладнання, а також балістичні набори та принтери на загальну суму понад 35 тис. євро (1 млн грн). Про це УНН повідомили у прес-службі КМЄС.
Національна поліція України та Консультативна місія ЄС оголосили про пілотний проект з кримінальних розслідувань на базі Бориспільського відділу поліції, що покликаний спростити роботу поліції та підвищити ефективність розкриття злочинів. На практиці цей проект означатиме об’єднання функцій оперативників та слідчих під єдине підпорядкування.
Експерти КМЄС вже почали спостерігати за перебігом пілотного проекту в Борисполі, де минулого тижня був проведений тренінг для правоохоронців щодо використання спеціалізованого криміналістичного обладнання. У продовження співпраці місія передала Бориспільському відділу поліції комп’ютерне та криміналістичне обладнання, а також балістичні набори та принтери на загальну суму понад 35 тис. євро (1 млн грн).
У відомстві пояснили, що за збір доказів під час розслідування кримінальних справ наразі в НПУ відповідають оперативники, що працюють на місці вчинення злочину, та слідчі, що ведуть розслідування, формують справу, перетворюючи оперативні дані на доказову базу.
"Стандартна практика в країнах ЄС – один слідчий, що поєднує функції оперативника та слідчого. Проте, в Україні оперативники та слідчі не рідко працюють під різним підпорядкуванням. Як наслідок, через брак координації та комунікацій між ними страждає ефективність проведення розслідувань", - йдеться в повідомленні.
Пілотний проект отримав повну підтримку від прокуратури Київської області, яка також відіграє важливу роль у проведенні кримінальних розслідувань. Через півроку планується провести аналіз результатів реалізації проекту.
Як повідомляв УНН, Україна очікує отримати 600 млн євро від ЄС з 3 по 7 квітня.