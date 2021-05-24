Борис Джонсон и его невеста сыграют свадьбу летом следующего года - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Саймондс планируют пожениться 30 июля 2022. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sun.
Детали
В феврале 2020 Джонсон и его девушка Керри Саймондс заявили, что обручились. 56-летний Джонсон и 33-летняя Саймондс живут вместе на Даунинг-стрит, с тех пор Джонсон стал премьер-министром в 2019 году. Они имеют общего сына по имени Вильфред Лоури Николас Джонсон, родился прошлого года.
Подробности места назначения свадьбы пары остаются под секретом.
Дополнение
Джонсон ранее был женат на Марине Вилер, и они имели четырех детей вместе. В сентябре 2018 они объявили, что разводятся после 25 лет брака.
Перед Вилер он имел еще одну жену Аллегру половиц-Оуэн, а Саймондс станет его третьей женой.
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